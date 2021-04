Doutor Jairinho tentou blindagem nas investigações com governador

Governador do Rio Claudio Castro disse que não se meteria no assunto edit

247 - O vereador carioca Doutor Jairinho, investigado pela morte do menino Henry Borel, de 4 anos, ligou para o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, no dia 8 de março para contar o ocorrido. Foi na madrugada do dia 8 que a criança morreu. A conversa ocorreu antes de o caso chegar ao noticiário. A informação é do jornalista Lauro Jardim , em sua coluna no jornal O Globo.

Segundo o jornalisra, no telefonema, Jairinho deu a Castro sua versão do ocorrido (a mesma que tem sustentado para a polícia, ou seja, que ele e a mãe do menino o encontraram desacordado no quarto e o levaram a um hospital).

De acordo com um relato feito pelo governador a interlocutores, Jairinho perguntou o que seria feito pelas autoridades. Castro, ainda segundo o mesmo relato, respondeu que caberia a Polícia Civil, ou mais especificamente a 16ª DP, investigar o ocorrido — e que não se meteria no assunto.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.