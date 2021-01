Duas milhões de doses da vacina de Oxford chegarão no Rio no sábado (16)

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) havia apresentado um pedido para o uso emergencial das duas milhões de doses da vacina de Oxford que devem chegar ao Rio no próximo sábado (16). Um dia depois a Anvisa decidirá sobre a aplicação imediata do imunizante edit

247 - Devem chegar no próximo sábado (16) ao Rio de Janeiro as duas milhões de doses da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela farmacêutica Astrazeneca em parceria com a Universidade de Oxford, que serão importadas da Índia para o Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidirá no domingo (17) sobre a liberação para uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 no Brasil.

Dois pedidos que estão à espera de aval. O primeiro foi feito pelo Instituto Butantan, de São Paulo, para o uso de 6 milhões de doses da vacina Coronavac importadas da China no ano passado. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Rio de Janeiro, apresentou o outro pedido - para o uso das duas milhões de doses da vacina de Oxford.

A companhia aérea Azul trará a vacina em um único voo. Um Airbus A330neo, a maior aeronave da frota, desembarcará do Recife nesta quinta (14) para a cidade indiana de Mumbai com objetivo de buscar a carga estimada em 15 toneladas.

A ideia é que os contêineres no avião garantam o controle de temperatura de 2ºC a 8ºC, conforme as recomendações do fabricante. O voo deve chegar ao Brasil no sábado, pousando por volta das 15h no Aeroporto Internacional do Galeão (RJ).

