Duas pessoas morrem após queda de avião usado para paraquedismo

ICL

247 - Um avião de pequeno porte caiu no começo da tarde desta quarta-feira (11) em uma estrada sem revestimento de asfalto, em Boituva (SP). Duas pessoas morreram e pelo menos 14 ficaram feridas.

O Corpo de Bombeiros informou que a aeronave bateu em uma torre de alta tensão e caiu em um pasto.

O avião estava transportando paraquedistas e, no momento do pouso, 16 pessoas estavam a bordo.

De acordo com a prefeitura do município, o piloto fez um pouso de emergência e as vítimas foram socorridas com vida. Duas não resistiram.

