Duas turistas da Eslováquia são espancadas durante assalto

247 - Dois menores de idade agrediram nesta quarta-feira (21) duas turistas da Eslováquia na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. As mulheres ficaram bastante feridas. Uma delas teve fratura no rosto. As informações foram publicadas pelo portal G1.

De acordo com a delegada Patrícia Alemany, da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), as duas mulheres "foram à praia bem cedo para ver o nascer do sol". "Foi quando foram abordadas pelos dois menores que pediam dinheiro. Elas não deram e eles deram socos na vítimas", disse.

Policiais militares prenderam os menores na Avenida Atlântica, na altura da Rua Hilário de Gouveia. Os dois assaltantes foram encaminhados para a 12ª DP (Copacabana). A polícia recuperou o aparelho celular que tinha sido roubado.

As mulheres foram socorridas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana e encaminhadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul da capital.

