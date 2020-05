Durante a pandemia, operação da PM no Jacarezinho deixa 5 mortos

Ação na manhã de sábado provocou tiroteio e mortes de cinco homens que moram no local. “Um jovem na localidade do Azul recebeu a ordem de sentar em uma cadeira e levou vários tiros na cabeça”, diz relato publicado no Portal Favelas edit

247 - Homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar entraram na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado 9, deixando cinco homens mortos, segundo relatos de moradores, como o de Rumba Gabriel, do Portal Favelas, que conversou com quem vive no local.

A operação foi noticiada pela imprensa neste fim de semana, informando inclusive que ela interrompeu temporariamente a distribuição de cestas básicas às famílias, mas informações sobre os assassinatos não vieram a público. De acordo com Rumba, “um jovem na localidade do Azul nesta favela recebeu a ordem de sentar em uma cadeira e levou vários tiros na cabeça, segundo informações de moradores”.

Ele denuncia a operação “sem protocolo” comandada pelo governador Wilson Witzel (PSC) e lembra da política de Estado do governante, que é de “atirar na cabecinha” contra quem ele define como criminoso.

Renan Letta, jornalista do Voz das Comunidades, também denunciou no Twitter: “Mais de mil mortes por #covid19 no estado do Rio, hospitais entrando em colapso sem leitos de UTI e sem respiradores. Nas favelas, mais de 300 casos confirmados. A ação do @GovRJ? Operação no Jacarezinho com dois caveirões desde às 6h”.

Confira alguns relatos e vídeos do tiroteio:

Mais de mil mortes por #covid19 no estado do Rio, hospitais entrando em colapso sem leitos de UTI e sem respiradores. Nas favelas, mais de 300 casos confirmados.



A ação do @GovRJ? Operação no Jacarezinho com dois caveirões desde às 6h. pic.twitter.com/gBAaZf01HI May 9, 2020

E o Wilson Witzel que no meio da pandemia de Corona, no Rio, liberou a polícia pra fazer uma operação no Jacarezinho.



Os moradores amanheceram o dia em meio a um tiroteio.



Várias famílias precisando de auxílio e ele manda bala. pic.twitter.com/Kl8jNZBDDJ — souPedro (@spedromsa) May 9, 2020

Hoje teve uma operação no Jacarezinho que começou na madrugada e terminou pela manhã. Em plena pandemia. Moradores não sabem o motivo. Quase cancelamos nossa entrega de 100 cestas. @riodepaz pic.twitter.com/e1d0y7YeYh — Lucas Louback (@llucaslouback) May 9, 2020

