'É exagero dizer que Bolsonaro deliberadamente matou?', questiona Boulos, que cita os índios Yanomami

247 - O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) criticou Jair Bolsonaro (PL) por conta dos indígenas Yanomami, que estão sofrendo com problemas como desnutrição grave e malária.

"Pelo menos 99 crianças do povo Yanomami morreram devido ao avanço do garimpo ilegal na região, de acordo com relatório do Ministério dos Povos Indígenas. Alguém honestamente ainda acha que é exagero dizer que Bolsonaro deliberadamente matou?", escreveu ele no Twitter.

De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara, 99 crianças do povo Yanomami morreram em 2022 por conta do garimpo ilegal na região. A pasta estima que ao menos 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome nos últimos anos.

O Ministério da Saúde decretou emergência em saúde pública por cuidar dos indígenas.

