"É Lula no Brasil e Freixo no Rio", diz Lindbergh após encontro com o ex-presidente

O ex-senador Lindbergh Farias esteve no Rio em reunião com Lula e outras lideranças para "tratar da caminhada para, em 2022, fazer de Lula presidente do Brasil de novo" edit

247 - O ex-senador Lindbergh Farias (PT-RJ) se encontrou com o ex-presidente Lula e com outras lideranças políticas do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (15) para "tratar da caminhada para, em 2022, fazer de Lula presidente do Brasil de novo".

O ex-parlamentar, em sua publicação neste sábado (16), reforçou o apoio à candidatura do deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) para o governo do Rio de Janeiro. "É Lula no Brasil e Freixo no Rio. Vencer no Rio para vencer no Brasil".

Ontem estive em SP com nosso presidente @LulaOficial, com a presidenta do PT, @gleisi e lideranças da esquerda do Rio.

Tratamos da caminhada para, em 2022, fazer de Lula Presidente do Brasil de novo!

É Lula no Brasil e Freixo no Rio.

Vencer no Rio para vencer no Brasil. pic.twitter.com/Xlmv9fcGSU PUBLICIDADE October 16, 2021

