E-mails mostram ordem para subnotificar Covid-19 em postos de saúde de São Paulo

E-mails da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e de uma organização social de saúde chamada Cejam, obtidos pela CNN Brasil, mostram a determinação de que apenas casos de profissionais da saúde com queixa respiratória sejam comunicados oficialmente ao Governo Federal

247 - De acordo com reportagem da CNN Brasil, pelo menos 37 postos de saúde da cidade de São Paulo não estão notificando o Ministério da Saúde sobre novos casos do novo coronavírus.

A informação é baseada em e-mails internos da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e de uma organização social de saúde, chamada Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (Cejam), que é responsável pela gestão dessas unidades públicas de saúde.

"O documento determina que apenas casos de profissionais da saúde com queixa respiratória sejam comunicados oficialmente ao Governo Federal. O Cejam conta com mais de 80 serviços e programas de saúde nos municípios de São Paulo, Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro, Embu das Artes e Campinas", destaca a reportagem, que destaca ainda que a organização ainda gerencia os serviços de saúde do bairro Jardim Ângela e Capão Redondo, na zona sul, totalizando 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 164 equipes, atendendo cerca de 614 mil habitantes nas duas regiões.

