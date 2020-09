"É notório que Flordelis e marido tinham relações sexuais frequentes com os filhos", denuncia testemunha

247 - Os desdobramentos da investigação a respeito do assassinato do pastor Anderson, que apontam a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) como mentora do crime, revelam detalhes que envolvem incesto e exploração de menores.

Segundo relatou ao "RJ2", da TV Globo, uma testemunha que não teve seu nome revelado por segurança, "durante o convívio, era perceptível que eles mantinham relações sexuais entre irmãos, entre pai e filha, entre mãe e filhos. Isso era nítido, notório e inclusive contado pelos próprios".

A testemunha, que morou por um período na casa de Flordelis e Anderson, também disse que ela usava as 50 crianças adotadas para angariar sua fonte de renda e fazer seu marketing pessoal, tendo em vista que os pastores eram desempregados.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.