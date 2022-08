'É o povo pedindo direitos', diz Boulos sobre a pesquisa Quaest

O candidato a deputado pelo PSOL e líder do MTST destacou o crescimento do ex-presidente Lula em novo levantamento sobre intenções de votos para a presidência da República edit

247 - O candidato a deputado federal e líder nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL), reforçou, nesta terça-feira (17), a necessidade de a população brasileira retomar direitos trabalhistas e sociais.

"Pesquisa Quaest mostra que Lula cresceu 5 pontos entre quem recebe Auxílio Brasil. É o povo dizendo: 'me dá o meu direito, Bolsonaro, e pode deixar que eu vou votar... no Lula!'", escreveu Boulos no Twitter.

Os números da Quaest mostraram vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno.

Além do PT, o ex-presidente tem o apoio de oito partidos - PSOL, PSB, PCdoB, Solidariedade, Rede, Avante, Agir (antigo PTC) e PV.

Segundo colocado nas pesquisas, Jair Bolsonaro, do PL, conseguiu o apoio de outros dois partidos - o PP e o Republicanos.

Pesquisa Quaest mostra que Lula CRESCEU 5 PONTOS entre quem recebe Auxílio Brasil. É o povo dizendo: "me dá o meu direito, Bolsonaro, e pode deixar que eu vou votar... no Lula!" 🥳🤣 — Boulos 5010 (@GuilhermeBoulos) August 17, 2022

