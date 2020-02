‘É o último recurso’, diz Tabata sobre impeachment de Weintraub

247 - A deputada Tabata Amaral (PDT-SP) afirmou nesta quarta-feira (5) que o pedido de afastamento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, é o último recurso dos parlamentares do Congresso Nacional para resolver a ineficiência no MEC. A pedetista lidera, junto ao deputado Felipe Rigoni (PSB-ES), o grupo de 28 parlamentares que assinam um pedido de impeachment contra Weintraub, protocolado no Supremo Tribunal Federal.

“Já ultrapassou todos os limites e ele continua como se estivesse tudo bem”, disse ao BR Político. “A decisão cabia até então ao presidente da República e cabe agora ao STF”, acrescentou.

A parlamentar disse esperar que Bolsonaro aja antes do julgamento do pedido. “Talvez com isso consigamos quem sabe, que o presidente da República tome consciência, e tome uma decisão antes mesmo de um julgamento do STF”, continuou.

“Foi a maior crise da educação e ele não se pronuncia no sentido de dar uma resposta e apresentar solução. Temos um grande silêncio dele e do presidente”, disse.