É possível recuperar mensagens, fotos e contatos em celulares de Adriano, diz especialista

247 - Segundo o detetive particular Eloy Lacerda, é possível recuperar mensagens, fotos e contatos em celulares de Adriano da Nóbrega, acusado de chefiar o grupo de matadores conhecido como Escritório do Crime e investigado por suspeita de envolvimento nos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes.

Adriano é ex-capitão do Bope e passou quase um ano foragido, antes de ser morto em confronto com a polícia neste domingo. Com ele foram encontrados 13 celulares e sete chips de telefone de diferentes operadoras. A quantidade de aparelhos e chips era uma estratégia usada para se esconder e tentar despistar da polícia.

Segundo o especialista ouvido pelo jornal O Globo, o primeiro passo será identificar quais números foram utilizados por Nóbrega, tanto pelos chips como pelos aparelhos, para que a quebra dos sigilos seja requisitada à Justiça. Com uma ordem judicial em mãos, as operadoras terão que identificar quais telefones foram contatados por esses números. Na sequência, os celulares serão periciados, para a coleta de informações como mensagens trocadas, contatos, chamadas, fotos e dados de geolocalização.

"A criptografia de ponta a ponta protege a comunicação de terceiros, mas nos smartphones usados na comunicação as informações não são protegidas. Até as mensagens apagadas podem ser recuperadas, existe equipamento para isso. O celular é um computador, que armazena muitas informações", enfatizou Lacerda.