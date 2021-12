“É preciso desfecho”, diz mulher de vítima de acidente aéreo em Ubatuba, após suspensão de buscas

Apoie o 247

247 - A Aeronáutica suspendeu neste sábado (4) às buscas pelas duas vítimas de um avião que caiu no mar na região Ubatuba, no litoral norte paulista, e Paraty (RJ), entre a noite de 24 de novembro e a madrugada do dia 25. Os bombeiros do Rio de Janeiro continuam a procura e, inclusive, esperam a chegada de um equipamento para rastreamento vindo do Distrito Federal neste domingo (5). A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

A notícia da suspensão das buscas levou a psicanalista, designer e empresária Tatiana Fogaça, 45 anos, ao desespero. Ela é mulher do empresário Sérgio Alves Dias Filho, que estava na aeronave. As outras duas pessoas no bimotor eram o copiloto José Porfírio de Brito Júnior, 20, também desaparecido até a tarde desta quinta-feira (2), e o piloto Gustavo Carneiro, 27, cujo corpo foi encontrado no mar no próprio dia 25.

A mulher do empresário reclama da falta de informações. Problema que, segundo ela, se arrasta desde que desconfiou que seu marido havia sofrido um acidente aéreo, horas depois da decolagem do avião no aeroporto dos Amarais, em Campinas, na interior paulista, às 20h30 do dia 24. A aeronave deveria ter descido no aeroporto de Jacarepaguá, no Rio, onde a família mora e tem uma empresa de blindagem de veículos.

