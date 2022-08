"É um gesto de repúdio às ameaças contínuas às nossas liberdades", diz Haddad sobre carta pela democracia

Apoie o 247

247 - Líder da disputa eleitoral pelo governo de São Paulo, o ex-ministro Fernando Haddad (PT) classificou este 11 de agosto, marcado por atos em todo o país em defesa da democracia, como "um dia histórico, de defesa não só da democracia, mas dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos sociais, dos direitos ambientais. Todos eles sistematicamente atacados pelo atual governo".

À Andrea Trus, do Brasil 247, Haddad afirmou que a “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito”, acompanhada das manifestações desta quinta-feira, "é um gesto de repúdio a tudo de ruim que está acontecendo no Brasil, que está levando as pessoas ao desespero por falta de oportunidade, de horizonte, pelas ameaças contínuas às nossas liberdades".

A carta tem quase 1 milhão de signatários, entre eles os ex-presidentes Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT), além de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Artistas, jornalistas, empresários e demais representantes da sociedade civil também assinam o documento que objetiva garantir o respeito à democracia e ao resultado das eleições deste ano.

