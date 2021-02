“É uma atrocidade o presidente contestar uso de máscara”, diz Doria sobre Bolsonaro

Ana Saito, Metrópoles - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou nesta sexta-feira (26/2) as declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que citou em uma live nessa quinta-feira (25/2) “estudo de universidade alemã” para desestimular, mais uma vez, o uso de máscara.

“É de uma atrocidade o presidente da República do Brasil contestando o uso de máscaras para proteger vidas, seja baseado em qualquer informação, alemã, francesa, portuguesa, de onde for, é de um absurdo atroz. É o retrato do negacionismo expresso na palavra de quem, como líder, deveria proteger vidas e não atentar contra vidas”, afirmou Doria, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

