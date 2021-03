"É urgente revogar a Lei de Segurança Nacional", diz Rui Costa Pimenta, após a prisão de militantes do PT

"Pau que bate em Chico também bate em Francisco. Imediata revogação da LSN da ditadura", disse o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta edit

247 – "Quatro jovens militantes do PT foram presos em Brasília por faixa onde denunciavam Bolsonaro como genocida, com base na Lei de Segurança Nacional. Pau que bate em Chico também bate em Francisco. Imediata revogação da LSN da ditadura. Liberdade para os presos. Fim dos processos", disse Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, em suas redes sociais.

