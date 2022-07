Edifício que pegou fogo no centro de São Paulo será demolido

Apoie o 247

ICL

Agência Brasil - O prédio de dez andares que foi atingido por incêndio na região da 25 de Março, no centro da capital paulista, será demolido pela prefeitura. O condomínio Edifício Comércio e Indústria, localizado na Rua Comendador Abdo Schahin, 78, região central da cidade, aprovou na noite desta quarta-feira (13), em assembleia geral, a proposta apresentada pela gestão municipal e aceitou amigavelmente a demolição do edifício atingido pelo incêndio iniciado no domingo (10).

Com decisão, não haverá mais a necessidade de ação judicial para obter a autorização para a demolição e “o problema poderá ser resolvido de forma mais rápida”, informou em nota a prefeitura da capital.

Na manhã desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros informou, em sua página no Twitter, que as operações no edifício Comércio e Indústria, bem como no entorno da região 25 de março já foram finalizadas. “Eventualmente algum foco de incêndio pode ter sua reignição, entretanto, até o momento, sem risco de se tornar um incêndio de grandes proporções que possa afetar as edificações adjacentes ou colocar em risco a população que frequenta a região. Nós estamos monitorando e enviando uma viatura para reavaliação”, informou a publicação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Risco de colapso

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) já recebeu o projeto arquitetônico original do prédio e todos documentos e materiais existentes, como plantas, imagens de drone e relatórios, estão sendo analisado na busca de alternativas que reduzam o risco e agilizem a liberação da área.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como o edifício apresenta risco de colapso, não é possível que técnicos acessem seu interior. Vistorias complementares com drones serão realizadas para captação de imagens que irão mostrar o real estado dos elementos estruturais (vigas, pilares e lajes) de todos os andares do edifício.

A partir dessas informações complementares será possível determinar se o edifício terá de ser demolido parcialmente ou em sua totalidade. Em vistoria realizada na terça-feira (12), o engenheiro da Subprefeitura da Sé, Álvaro de Godoy Filho, identificou risco às estruturas e, por medida de segurança, nove edifícios foram interditados de maneira parcial ou total, conforme o risco que apresentam como consta do laudo técnico. Os imóveis não são residenciais e não há desabrigados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os endereços são os seguintes:

*R Cavalheiro Basílio Jafet, 115

* R Br de Duprat, 41

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* R Br de Duprat, 39

* R Cav Basilio Jafet, 127

* R 25 de março, 734

* R Cav Basílio Jafet, 107

* R 25 de março, 702

* R Com Abdo Schahin, 94

* R Com Abdo Schahin, 78

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE