Edinho rebate afronta de Bolsonaro para atacar lockdown em Araraquara: “temos programas sociais aqui”

Bolsonaro tentou usar ação social de entrega de alimentos para indiretamente atacar o lockdown estabelecido na cidade de Araraquara, governada por Edinho Silva, do PT edit

247 - Edinho Silva (PT), prefeito de Araraquara, rebateu nesta sexta-feira (30) a ação de Jair Bolsonaro para, indiretamente, atacar o lockdown promovido na cidade do interior de São Paulo.

Bolsonaro postou, às 4h35 da manhã desta quinta-feira (29), um vídeo com um comboio partindo do Ceagesp, em São Paulo, rumo a Araraquara, levando alimentos às vítimas da política, segundo ele, do “fique em casa que a economia a gente vê depois”.

“Agradeço qualquer ação na minha cidade de combate à fome. Nós já estamos fazendo isso, e não é de hoje (…). Mas o presidente Jair Bolsonaro poderia fazer isso sem humilhar as pessoas, sem que elas ficassem em uma fila indiana por horas, no meio da rua, de madrugada, ou durante o dia, debaixo do sol, sem água, para pegar uma sacola de alimentos”, disse Edinho à Coluna de Mônica Bergamo na Folha .

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.