Edinho Silva: “A dificuldade do PT para dialogar com a sociedade é nítida”

Ex-tesoureiro nacional do PT, Edinho Silva, reeleito prefeito de Araraquara (SP), defende que partido inicie uma reorganização e reconstrua as suas bandeiras edit

247 - Edinho Silva, ex-tesoureiro do PT, que se reelegeu em 2020 como prefeito de Araraquara, município do interior de São Paulo, concedeu entrevista ao jornal Valor Economico e disse que parte da crise do PT ocorre pela desconexão do partido com a sociedade. Novos atores surgiram, fora do mundo formal do trabalho e dos sindicatos, e eles não se sentem representados por ninguém. O PT, diz, também não soube incorporar bandeiras do século 21, da sustentabilidade, diversidade sexual, bem-estar animal. Neste quesito, a nova esquerda se sai melhor. Se a eleição presidencial fosse hoje, Bolsonaro estaria no segundo turno, assegura.

Ele também considera que, Guilherme Boulos, do Psol, é uma liderança nacional hoje e emergiu a partir de um erro tático eleitoral do PT em São Paulo, ainda que o ex-candidato, afirma o prefeito, tenha inúmeros méritos. A questão, agora, é como o PT vai dialogar com Boulos, pontua Edinho, já que o ex-líder do MTST é protagonista para qualquer negociação da esquerda em 2022.

Fernando Haddad, afirma, errou ao não disputar na capital. E o PT precisa agir rápido para formar uma frente de esquerda e uma frente democrática, dialogando com PSDB, MDB e outros do centro, defende o prefeito. Sobre o governador João Doria, diz que ele foi republicano durante a pandemia e tomou medidas corretas, mas erra ao politizar a questão da vacina.

