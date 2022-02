Edinho Silva: "eleição em São Paulo repetirá polarização nacional e Haddad pode ter Tarcísio como antagonista"

Apoie o 247

247 - Prefeito de Araraquara, em São Paulo, Edinho Silva (PT) afirmou que as eleições estaduais de 2022 tendem a repetir a polarização da campanha eleitoral nacional, protagonizada entre o ex-presidente Lula (PT) - o líder nas pesquisas - e Jair Bolsonaro (PL).Em São Paulo, segundo Silva, “ Fernando Haddad (PT) tem grande chance de ir ao segundo turn o e a polarização pode ser com o Rodrigo Garcia (PSDB) ou mais provavelmente com o Tarcísio Freitas (sem partido)”. Freitas é ministro e candidato de Bolsonaro.

O prefeito destacou que apesar do favoritismo de Haddad - que é quem ele acredita que tem mais chances para vencer o pleito - é preciso estar atento também a Garcia, vice-governador de São Paulo. “A máquina do governo estadual não é pequena, não é simples e nem pode ser menosprezada. O Rodrigo Garcia - tem que se reconhecer os méritos - tem muita capacidade de operação governamental. É nítido isso. Ele opera muito bem, ele domina as políticas públicas do estado de São Paulo, os investimentos, os convênios e tudo aquilo que o governo está fazendo. A alternativa do Rodrigo Garcia é fazer com que essa máquina gire colada na candidatura dele. Hoje, este é o único caminho que sobra ao Rodrigo Garcia”

“Temos que trabalhar muito para que o Fernando Haddad se consolide no segundo turno. Penso que a candidatura do Fernando [Haddad] tem muita viabilidade de estar no segundo turno. O outro polo, a princípio, tende a ter o Tarcísio, mas também o Rodrigo tentando entrar nessa disputa. Acho muito difícil alguma outra candidatura de viabilizar”, concluiu.

