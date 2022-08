Editorial do Estadão 'janta' Tarcísio, que insultou os paulistas: "sua fala denota um estado de espírito indigno"

Apoie o 247

247 - Em seu editorial nesta sexta-feira (19) entitulado “A presunção de Tarcísio”, o jornal O Estado de S. Paulo rechaçou a fala do candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), que durante uma sabatina promovida pelos jornais do grupo, insinuou que os paulistas são incapazes de lidar com seus próprios problemas.

Freitas respondia às críticas por ter fixado domicílio eleitoral no estado de São Paulo, onde nunca viveu ou trabalhou. O ex-ministro disse que o estado "precisa de um cara de fora”.

“Essas declarações de Tarcísio de Freitas são profundamente desrespeitosas, e não apenas em relação aos que já tiveram a honra de governar São Paulo e, com seus erros e acertos, contribuíram para desenvolver o Estado mais rico do País. O candidato bolsonarista insultou todos os paulistas, sem exceção, tanto os de nascimento como os de coração. Sua fala denota um estado de espírito indigno de um postulante a um dos cargos mais importantes da República”, diz o editorial.

>>> Haddad rebate insulto de Tarcísio aos paulistas: 'o cara vem de pau mandado para cá e ainda critica'

O jornal diz ainda que Freitas escolheu o pior caminho, “que o aproxima da truculência de Jair Bolsonaro e o afasta dos eleitores”.

“Afinal, os paulistas, desde sempre orgulhosos de terem construído o Estado mais rico do Brasil, certamente terão alguma dificuldade em aceitar serem governados por quem os considera, a todos, incompetentes. Os paulistas podem até relevar o local de nascimento do candidato, mas certamente não gostam de quem os desrespeita”.

O ex-prefeito e candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) rebateu a declaração do ex-ministro. “Pera lá, vai devagar, cara. Você está falando do estado que é 30% do PIB”, disse Haddad durante sabatina promovida pelo jornal O Estado de S. Paulo nesta sexta-feira (19). “O cara vem de pau mandado para cá e ainda critica os 45 milhões de habitantes".

“São Paulo tem força, o que São Paulo decidir fazer vai ser grande. Nós somos assim. Não precisamos de 'gente de fora' para resolver nossos problemas, como estão dizendo aí”, completou Haddad.

