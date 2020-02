Eduardo Bolsonaro acusa Doria de boicotar escolas militares em SP

Deputado está em guerra com João Doria pelo fato de o governador de São Paulo não ter aderido ao programa a execução de escolas cívico-militares, projeto de Bolsonaro. E diz lamentar que "pautas partidárias" fiquem "acima de pautas pedidas pela população" edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro criticou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), por não ter recebido apoio do tucano na implementação do projeto de escolas cívico-militares, do governo federal.

No Twitter, ele diz ter recebido um pedido para a construção de uma escola militar na cidade de Registro, interior paulista. "No entanto, como o governador João Dória não aderiu ao programa a execução torna-se inviável", escreveu.

"Lamentável pautas partidárias ficarem acima de pautas pedidas pela população", disse ainda.

Na postagem, Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo do deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP), que faz um discurso em tom de ameaça contra Doria. "Deveria andar na linha", diz ele, acrescentando que o governador foi eleito "com o voto conservador".