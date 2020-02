Eduardo Bolsonaro acusa Joice Hasselmann de montar “milícia joiciana” nas redes

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) acusou a sua colega na Casa Joice Hasselmann (PSL-SP), ex-aliada e líder do governo Jair Bolsonaro no Congresso, de montar uma "milícia joiciana" para disseminar fake news nas redes sociais. A parlamentar havia feito a mesma denúncia contra a família Bolsonaro na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre o tema, que retomará os trabalhos nesta terça-feira (11).

"Imagine o quanto de apoio de verdade mesmo que ela perdeu nas redes se considerarmos que boa parte de sua rede social hoje provavelmente é fake? Aguardo a deputada amanhã na CPMI dos Memes/Fake News falar acerca destes notórios indícios", escreveu o parlamentar no Twitter. "Nesta hipótese os pagamentos têm que ser declarados ao TRE sob pena de incorrer em crime de caixa 2 eleitoral, o que pode ensejar perda do mandato. Se já é notório que Joice perdeu milhares de seguidores em sua estapafúrdia saída do governo Bolsonaro,...", acrescentou.

De acordo com o filho de Jair Bolsonaro, "os perfis falsos/robôs que seguem Joice podem ter sido comprados por um apoiador seu sem que a deputada soubesse". "Porém, antes de botar o dedo na cara de quem quer seja, como ela fez na CPMI dos Memes/Fake News,...", complementou.

