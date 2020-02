Eduardo Bolsonaro afirma que só não há guerra civil porque a direita não quer

“Só não estamos em guerra interna exatamente porque o pessoal da direita não pensa igual a esquerda", escreveu o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no Twitter edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que tem como ídolo o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, agora resolver afirmar que o Brasil só não vive uma guerra civil porque a direita não quer.

“Só não estamos em guerra interna exatamente porque o pessoal da direita não pensa igual a esquerda. Se Bolsonaro fosse o PT com sinal invertido, como muitos pregam, o convívio em sociedade já estaria há muito impossibilitado. Só um dos lados é democrático e respeita as liberdades”, escreveu o parlamentar no Twitter.