Eduardo Bolsonaro ataca Alexandre de Moraes ao negar tentativas de golpe

O parlamentar insinuou que a determinação do ministro do Supremo para investigar a intentona golpista é genérica, uma espécie de "barata voa". "Está sujando o nome da PF" edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ao negar as tentativas de golpe durante o governo do seu pai, Jair Bolsonaro (PL). "Qual ato executório foi cometido?", questionou. O parlamentar insinuou que as decisão de Moraes no sentido de ordenar investigação sobre a intentona golpista é genérica e precisa de mais consistência na argumentação. A peça do ministro é um "barata voa", acrescentou durante live em seu canal no Youtube.

O filho de Bolsonaro afirmou que o seu pai ainda consegue juntar muitos eleitores para apoiar o ex-mandatário. Moraes "tenta abafar este mérito", afirmou Eduardo. "A mão do Alexandre de Moraes está sujando o nome da PF. A perseguição (contra Bolsonaro) é notória". >>> Bolsonaro e seus aliados golpistas podem pegar até 23 anos de cadeia

continua após o anúncio

O filho de Bolsonaro negou tentativa de ruptura institucional. "Existe o caminho do crime. O crime começa com a cogitação, depois passa por atos preparatórios e, por fim, se consuma. Para encarar que houve tentativa, você tem de iniciar a execução. São várias cogitações. Onde está o crime? A execução? Qual ato executório foi cometido?", questionou.

"Bolsonaro nunca recebeu minuta de golpe. Golpe não se dá na ponta do papel. Se dá na ponta do fuzil, com arma, tiro, morte", continuou. "O Judiciário fica concentrando energias no 8 de janeiro, que não foi nem imaginado, e a gente deixar passar de lado aumento da criminalidade, Brasil resgatando relações com Venezuela, perdoando gente presa na Lava Jato". >>> Documento golpista encontrado na sede do PL estava na sala de Bolsonaro

continua após o anúncio

Estou ao vivo em meu cabal do youtube.



Assista, compartilhe👇👇👇https://t.co/oKCmoYYCyH — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 8, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: