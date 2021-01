Eduardo Bolsonaro compara Twitter a Hitler e critica pai de Baleia Rossi

Na rede social Parler, que é de direita, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) postou uma charge do pássaro do Twitter fantasiado de Hitler e também chamou o pai de Baleia Rossi (MDB-SP), Wagner Rossi, de "corrupto ministro de Dilma" edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) resolveu comparar o Twitter com Adolf Hitler (1889-1945). Na rede social Parler, que é de direita, o parlamentar postou uma charge do pássaro do Twitter fantasiado de Hitler, convidou seguidores para um aplicativo concorrente do WhatsApp e chamou o pai de Baleia Rossi (MDB-SP), Wagner Rossi, de "corrupto ministro de Dilma". A informação foi publicada pela coluna Painel.

O filho de Jair Bolsonaro é o mais atuante do clã presidencial na Parler. A rede social foi banida de Google, Apple e pela Amazon, na sexta-feira (8).

