Eduardo Bolsonaro critica Doria por prorrogação da quarentena em SP: "frouxo e insensível"

Deputado federal Eduardo Bolsonaro criticou o governador de São Paulo, João Doria, por estar “postergando o pico da pandemia e adiando o fim da quarentena”. Segundo ele, Doria é “um governador frouxo e insensível com os que necessitam trabalhar para sobreviver” edit

Por Julinho Bittencourt, na Revista Fórum - O deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), voltou a criticar o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), por estar “postergando o pico da pandemia e adiando o fim da quarentena”.

Para o filho do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ), Doria é “um governador frouxo e insensível com os que necessitam trabalhar para sobreviver”.

“Sempre enganando o povo, postergando e postergando o ‘pico da pandemia’, adiando e adiando o fim da quarentena. Um governador frouxo e insensível com os que necessitam trabalhar para sobreviver. Espero que trabalhadores e empregadores lembrem-se disso.”

Doria declarou nesta segunda-feira (31) que o estado de São Paulo seguirá em quarentena até que uma vacina contra o novo coronavírus seja disponibilizada e que a população do estado seja imunizada.

Doria também se mostrou preocupado com as aglomerações registradas nas praias do litoral paulista neste fim de semana.

“Nós estamos em quarentena. E eu quero deixar isso bem claro à opinião pública de São Paulo. Esta quarentena prossegue e prosseguirá. Enquanto não chegar a vacina e não tivermos a imunização de todos os brasileiros de São Paulo, nós estaremos em quarentena”, disse.

Confira a postagem de Eduardo Bolsonaro sobre o assunto.

Sempre enganando o povo, postergando e postergando o "pico da pandemia", adiando e adiando o fim da quarentena.



Um governador frouxo e insensível com os que necessitam trabalhar para sobreviver.



Espero que trabalhadores e empregadores lembrem-se disso.https://t.co/PrBzdBLVP4 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 1, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.