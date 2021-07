Eduardo Bolsonaro critica uso de câmeras corporais pela PM SP e defende que policiais possam matar sem fiscalização

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu que policiais tenham o direito de matar. Em um ato que reuniu centenas de bolsonaristas em Brasília, ele criticou a medida implementada pela Polícia Militar de São Paulo (PM SP) que obriga os policiais a utilizar câmeras corporais, que gravam a ação dos agentes sem interrupção.

A medida resultou na redução para zero da taxa de letalidade em 15 batalhões da PM SP em junho. Para o deputado, a fiscalização significa que policiais não poderão mais matar livremente:

"Se o policial já morre por ter receio de apertar o gatilho, imagina com uma câmera, que depois, certamente, as imagens serão analisadas no conforto de um ar condicionado por algum juiz que vai dizer que deveria ter dado dois tiros na perna ou um tiro para o alto. Mas nunca foi na padaria comprar pão! Sabendo que se fosse identificado com uma arma por um policial seria executado", disse.

