Eduardo Bolsonaro defende a morte de Lázaro Souza, o 'serial killer do DF'

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu nesta sexta-feira (18) que Lázaro Souza, de 32 anos, conhecido como o "serial killer do DF", seja morto. Ele é suspeito de matar quatro pessoas de uma mesma família no Distrito Federal.

"Se for para deixar vivo e continuar a matar e estuprar eu prefiro que a polícia encontre-o antes que ele encontre as verdadeiras vítimas", disse o parlamentar no Twitter.

Souza também iria matar outra família feita refém no estado de Goiás. As buscas por ele completaram 10 dias.

O deputado aproveitou para cobrar aprofundamento das investigações sobre Adélio Bispo, autor da suposta facada contra Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018 em Juiz de Fora (MG).

"Até hoje sem resposta, sem uma investigação completa para proteger supostos direitos do assassino", afirmou.

Adélio está recolhido no presídio federal de Campo Grande (MS) desde junho de 2019.

