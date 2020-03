“Não conheço Gabriel Monteiro, mas pelo que vejo no YouTube parece que faz um bom trabalho. Sou a favor do porte de todo cidadão de bem e a necessidade fica mais notória ainda qnd se trata de um policial ameaçado d morte pelo crime organizado. Retirar seu porte é quase uma sentença de morte”, escreveu o deputado Eduardo Bolsonaro no Twitter edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu o policial militar Gabriel Monteiro, que também é youtuber e um dos líderes do Movimento Brasil Livre (MBL). Monteiro perdeu o porte de arma porque desrespeitado o coronel reformado da PM-RJ Ibis Pereira, em duas ocasiões. O episódio levou o nome de Gabriel Monteiro aos temas mais comentados no Twitter

“Não conheço @GMonteiroRJ, mas pelo que vejo no YouTube parece que faz um bom trabalho. Sou a favor do porte de todo cidadão de bem e a necessidade fica mais notória ainda qquando se trata de um policial ameaçado de morte pelo crime organizado. Retirar seu porte é quase uma sentença de morte”, escreveu o parlamentar.

O youtuber informou que está prestes a ser expuls da PM. “Acabo de ser informado que NÃO TENHO MAIS PORTE DE ARMAS, estou no PROCESSO DE EXPULSÃO DA PM, porque questionei o Coronel IBIS, EX COMANDANTE GERAL DA PM, por ter forte contato nas áreas do COMANDO VERMELHO. É chocante, lutar contra a corrupção está me expulsando da @PMERJ”, tuitou Monteiro, compartilhando imagem do processo.