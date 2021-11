Eduardo Bolsonaro divulga nas redes sociais criança de quatro anos armando um fuzil: "tem futuro"

Na gravação, uma mulher fala em tom de aprovação com a criança e pede que ela fazer movimentações na arma edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Mesmo após infringir o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 2019, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) voltou a publicar um vídeo de uma criança com uma arma. "Tem futuro", disse o parlamentar no Twitter.

Na gravação, uma mulher fala em tom de aprovação com a criança e pede que ela fazer movimentações na arma, como retirar e colocar o cartucho.

"É adorável", afirma ela após falar com o menino, que teria 4 anos.

PUBLICIDADE

Reprodução (Twitter)

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE