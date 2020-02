Eduardo Bolsonaro diz que polícia não é racista porque “a tropa é miscigenada”

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (Sem Partido-SP) afirmou que as polícias não são racistas porque “a tropa é miscigenada”. “Esse discurso vazio que insinua que a polícia é racista não cola mais. Sou Policial Federal e tanto nela quanto nas outras polícias a tropa é miscigenada e ninguém serve a negros ou brancos, mas sim aos brasileiros”, disse o parlamentar no Twitter.

O tuíte de Eduardo Bolsonaro foi uma resposta à jornalista baiana Jessica Senra, apresentadora do Bahia Meio Dia, da TV Bahia, durante passagem por Salvador nesta sexta-feira (7). O parlamentar disse ter visto um vídeo em que Senra critica a Polícia Militar da Bahia e “demonstra total ignorância com relação à criação das polícias militares”.

No vídeo, a jornalista afirma que os casos de excessos de policiais não são isolados.

Vale ressalar que, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, um levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão do governo estadual, apontou que 80,3% dos 885 mortos (711) em ações policiais no primeiro semestre de 2019 no estado do Rio de Janeiro eram negros ou pardos.