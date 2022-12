Eduardo Bolsonaro e Rosângela Moro são vaiados em cerimônia de diplomação

Apoie o 247

247 - Os deputados eleitos Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Rosângela Moro (União Brasil-SP) foram vaiados durante a cerimônia de diplomação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), realizada nesta segunda-feira (19).

Eduardo Bolsonaro, terceiro deputado mais votado no estado, foi vaiado enquanto recebia o diploma de eleito. Segundo o Metrópoles, além das vaias, Rosângela Moro, advogada e mulher do ex-juiz juiz suspeito e senador eleito Sérgio Moro (União Brasil-PR), também teve que ouvir um grito de “volta para Curitiba” no momento em que foi chamada ao palco.

Eleita por São Paulo, Rosângela mudou seu domicílio eleitoral de Curitiba para São Paulo no início do ano. Moro também tentou mudar o domicílio, mas acabou impedido por uma decisão da Justiça Eleitoral e acabou se elegendo senador pelo Paraná.

De acordo com o jornal O Globo, os deputados Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente, e Mário Frias (PL-SP), ex-secretário de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL) também foram vaiados pelo público. A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), segunda parlamentar mais votada, não compareceu à cerimônia de diplomação.

