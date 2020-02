Eduardo Bolsonaro exalta mortes causadas por policiais

247 – O deputado Eduardo Bolsonaro comemorou o aumento da letalidade policial em São Paulo, ao compartilhar em seu facebook reportagemd o G1 sobre o caso. "Parabéns, Policiais da ROTA-PMESP! O que mais causa a morte de policiais é o receio de apertar o gatilho por medo de ser condenado num tribunal do júri ou massacrado pela imprensa - e em ambos os casos ele não tem advogado de graça. Nesta fração de segundos o bandido não titubeia e o assassina. Por isso o Brasil tem recorde de policiais mortos, média gira em torno de 500/ano. Matérias como esta só colaboram para que seja construído no subconsciente do policial esse gatilho psicológico que o faz titubear. Portanto guerreiros, dane-se esta imprensa, a população aplaude vocês, melhor julgado por 7 do que carregado por 6", disse ele.

"E além disso, 'curioso' como que a tal 'letalidade policial' (que eu chamo de legítima defesa própria ou da sociedade) sobe e a taxa de homicídios (crime praticado por bandidos) desce diretamente, né?", apontou.