Eduardo Bolsonaro fará programa de entrevistas no Youtube e Moro será o primeiro convidado

247 – "O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) vai começar a produzir um programa semanal de entrevistas no YouTube com autoridades do governo. O primeiro convidado será o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a atração vai ser transmitida pelas redes sociais", informa a jornalista Camila Turtelli, do jornal Estado de S. Paulo.

"Eduardo afirmou que quer aproveitar sua rede social com muitos seguidores, e “formada por pessoas que se interessam por política”, para divulgar informações sobre o governo", diz ela.