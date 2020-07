Eduardo Bolsonaro faz campanha por “dislikes” de vídeos sobre qualidade da Rede Globo

"Vídeos da Globo sobre ‘qualidade’ da emissora ultrapassam 485 mil dislikes no Youtube", escreveu o deputado Eduardo Bolsonaro no Twitter edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou sua conta no Twitter para atacar vídeos sobre a qualidade da TV Globo no Youtube. "Vídeos da Globo sobre ‘qualidade’ da emissora ultrapassam 485 mil dislikes no Youtube", escreveu o parlamentar ao compartilhar um link com texto sobre o assunto de um site bolsonarista na noite desta quarta-feira (23).

Os vídeos foram publicados na rede a partir do dia 15 de julho e estão sendo criticados por simpatizantes da família Bolsonaro para influenciar os algoritmos a não distribuírem as cenas.

O deputado não está em situação tão confortável com o Judiciário. O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre uma notícia-crime apresentada contra o parlamentar, o seu pai, Jair Bolsonaro, e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no âmbito das investigações do Facebook que resultaram na remoção de contas operadoras por membros ligados ao clã presidencial.

