Eduardo Bolsonaro faz post sobre 'lockdown' e Twitter coloca aviso de publicação enganosa

247 - O Twitter colocou um aviso de "publicação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à Covid-19" em um post do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). De acordo com a postagem sobre "lockdown" e distanciamento social, "com as pessoas ficando em casa, a proliferação do coronavírus aumenta".

"Lockdown é o oposto de distanciamento social. No lockdown as pessoas são condenadas a ficarem confinadas em casa, aumentando a proliferação do vírus", afirmou o parlamentar.

A rede social afirmou que o conteúdo pode ser de interesse público e, em consequência, manteve o texto acessível. Porém não aparecem mais curtidas, retuítes e não houve mais possibilidade de algum usuário responder à mensagem.

