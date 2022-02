Eduardo Bolsonaro lamenta que Ucrânia não tenha mais bombas nucleares: “agora eles não podem se defender” (vídeo)

Apoie o 247

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou que é "muito triste" a Ucrânia não ter armas nucleares ou bombas para lidar com a situação da guerra - a ação militar russa no país começou na última quinta-feira (24).

"Isso mostra ao mundo que, para ter sua própria segurança, você deve ter ótimas forças armadas. Infelizmente, a Ucrânia há alguns anos não deveria mais ter bombas poderosas ou bombas nucleares. Agora, eles não conseguem se defender de uma forma que não precisem de ajuda. Isso é muito triste. Talvez essa seja uma mensagem ao resto do mundo de que temos que cuidar das nossas forças armadas", disse o parlamentar, nesse domingo (27), em entrevista ao programa Huckabee, do ex-governador conservador do Arkansas (EUA), Mike Huckabee.

O parlamentar defendeu que o Brasil adote uma posição neutra. "Não gostaríamos de ver uma guerra ou algo do tipo acontecer. No Brasil, nós estamos em uma posição na qual não somos aqueles que devem consertar a situação. Não somos nem mesmo membros da Otan", disse.

O filho de Jair Bolsonaro também criticou as posições do vice-presidente Hamilton Mourão sobre o conflito na Ucrânia - o general classificou a ação militar russa como invasão e disse que o Brasil não concorda com a iniciativa do governo da Rússia, comandado por Vladimir Putin.

"Ele também falou coisas divergentes sobre o aborto e disse que seria melhor que a Venezuela não tivesse armas, para não enfrentar uma guerra civil contra Maduro. Ele pode ter esse tipo de opinião, mas, publicamente, quando ele fala sobre isso, ele está invadindo a área do presidente", complementou.

