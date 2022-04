Eduardo Bolsonaro paga com emenda campeonato de surf em São Paulo

Apoie o 247

Revista Fórum - Mesmo com parecer técnico contrário, uma emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) no valor de R$ 1 milhão foi aprovada em poucos dias no ministério da Cidadania. Dois dos orçamentos anexados como referência para a liberação do dinheiro não são reconhecidos pelas empresas citadas como autoras, de acordo com apuração do repórter Guilherme Waltemberg no Poder360.

O projeto, que encaminhava o recurso para o Instituto Vincere, que promove eventos como corridas ao ar livre e campeonatos de futebol amador, foi encaminhada ao ministério em 23 de dezembro de 2021.

A emenda foi aprovada –e o dinheiro, separado para pagamento– pelo ministério às 23h34 de 31 de dezembro de 2021, ou seja, 26 minutos antes de perder a validade pela mudança no calendário do Orçamento da União. O recurso, no entanto, nunca foi pago.

