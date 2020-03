O deputado federal Eduardo Bolsonaro (Sem Partido-SP) resolveu politizar as mortes de dois bombeiros durante as enchentes na Baixada Santista e escreveu em seu Twitter: “Nossos heróis não morreram de overdose, morreram com honra tentando salvar outras vidas” edit

Portal Forum - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (Sem Partido-SP) resolveu politizar as mortes de dois bombeiros durante as enchentes na Baixada Santista. Dudão escreveu em suas redes sociais, nesta quinta-feira (5), que “nossos heróis não morreram de overdose, morreram com honra tentando salvar outras vidas”.

Os cabos Marciel de Souza Batalha, de 46 anos, e Rogério de Moraes Santos, de 43, que atuavam no 6º Grupamento Marítimo, morreram soterrados durante tentativa de resgate de um bebê na madrugada desta terça-feira no Morro do Macaco Molhado, no Guarujá, na Baixada Santista.“Nossos heróis não morreram de overdose, morreram com honra tentando salvar outras vidas. Nosso sincero agradecimento aos BOMBEIROS DE SP Cabo Moraes e Cabo Batalha, falecidos num desabamento em Santos enquanto tentavam resgatar um bebê e sua mãe.”