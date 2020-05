Eduardo Bolsonaro reage à notícia envolvendo Trump e hidroxicloroquina: 'Se não quiser, é só não tomar'

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (sem partido-SP) repercutiu na manhã desta terça-feira (19) uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O norte-americano afirmou que tem tomado hidroxicloroquina somente por prevenção contra o novo coronavírus. A iniciativa do mandatário americano vai contra as recomendações da agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos do próprio país estadunidense.

"Se não quiser, é só não tomar", tuitou o filho de Jair Bolsonaro.

Se não quiser é só não tomar... pic.twitter.com/cfYlky8QPc — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 19, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.