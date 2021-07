Eduardo Bolsonaro recorre de suspensão imposta pelo Facebook

Sputnik - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) recorreu na segunda-feira (19) à Justiça do Distrito Federal contra a plataforma Facebook. O filho do presidente da República teve seu perfil na rede social suspenso por 30 dias desde 14 de julho e agora solicita liminar para derrubar a punição da plataforma, reporta o portal Poder360.

Eduardo Bolsonaro teve o perfil suspenso após uma publicação com frases creditadas ao ditador alemão Adolf Hitler. O parlamentar reclama que não teve possibilidade de defesa.

O deputado é reincidente. Em junho, Eduardo recorreu ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) contra a empresa norte-americana, que havia suspendido suas publicações no Facebook de 8 a 14 de junho.

A suspensão ocorreu após Eduardo Bolsonaro ter publicado um vídeo de Jair Bolsonaro dizendo que a maior parte das mortes por COVID-19 no Brasil não tinha sido causada pela doença. O próprio presidente admitiu que errou após o episódio.

Durante todo o período da pandemia do novo coronavírus, Eduardo Bolsonaro e o pai tiveram vídeos suspensos no YouTube por propagação de desinformação. No Twitter e no Facebook, publicações também foram marcadas como falsas.

