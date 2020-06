Eduardo Bolsonaro usa decisão de Trump contra movimento Antifa e processa Glauber, Sâmia e Frota

"Ocorreu agressão vinda de uma das partes que fio se meter no meio de uma manifestação pacífica", afirmou o deputado Eduardo Bolsonaro, que tenta envolver oposicionistas em atos fascistas. Iniciativa se assemelha à decisão de Donald Trump de declarar organizações de esquerda como terroristas edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (sem partido-SP) informou que entrou na Procuradoria-Geral da República (PGR) com uma representação contra os deputados federais Glauber Braga (PSOL-RJ), Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Alexandre Frota (PSDB-SP) por suposto envolvimento com agressões durante protestos na Avenida Paulista, que aconteceram neste domingo (31), tanto por parte de apoiadores como de eleitores contrários a Jair Bolsonaro.

"São atos premeditados. Ocorreu agressão vinda de uma das partes que fio se meter no meio de uma manifestação pacífica", disse o parlamentar em vídeo publicado no Facebook.

O filho de Jair Bolsonaro esteve acompanhado do deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP).

"Queremos saber qual o envolvimento desses deputados a respeito das ameaças e também dos ataques que sofreram os paulistas que se manifestaram em apoio ao presidente da República. Grupos radicais apareceram par agredir aqueles que estavam se manifestante", disse Garcia, um dos alvos da ação da Polícia Federal, na semana passada, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão no âmbito do inquérito sobre fake news, que tem o ministro Alexandre de Moraes como relator no Supremo Tribunal Federal.

O deputado Eduardo Bolsonaro demonstrou que tenta de alguma forma envolver os parlamentares oposicionistas ao governo em atos antidemocráticos. Vale ressaltar que, neste final de semana, o pai dele retuitou um post do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o mandatário norte-americano afirmar que vai declarar como "organização terrorista" a Antifa, um "conglomerado" de grupos de esquerda do seu país.

"Os Estados Unidos da América designarão a ANTIFA como uma organização terrorista", disse Trump na rede social.

