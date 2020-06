Eduardo Costa diz que Brumadinho "cheira morte" e revolta moradores

247 - O sertanejo bolsonarista Eduardo Costa voltou a causar polêmica nas redes sociais ao afirmar que a cidade de Brumadinho (MG) "cheira a morte". Brumadinho foi vítima da tragédia provocada pela Vale em 2019, que deixou 259 mortos em janeiro de 2019.

No vídeo compartilhado nas redes sociais, o sertanejo falou sobre a possibilidade de realizar um show on-line na cidade, mas disse que a cidde "tem cheiro de corpo, cheira a morte".

A afirmação gerou indignação e revolta por parte de moradores da regiãpo reprovando sua atitude nas redes sociais e até a prefeitura da cidade se manifestasse sobre a declaração.

"Sobre o vídeo de Eduardo Costa acerca de sua live ser gravada em Brumadinho, a prefeitura lamenta e repudia a infeliz colocação que fez o cantor ao se referir ao nosso município. Eduardo Costa é um artista que sempre teve um carinho enorme por Brumadinho e esse carinho sempre foi recíproco por parte da população. Por isso, queremos crer que o cantor, talvez por falta de informação sobre a real situação do município, tenha cometido um equívoco que possa e precisa ser reparado", diz a nota de repúdio da prefeitura.

Recentemente, Eduardo Costa causou polêmica após sua participação ao lado do cantor sertanejo Leonardo no projeto "Cabaré em Casa", após o sertanejo afirmar que "transaria pensando no filho da Thaeme", da dupla com Thiago.

