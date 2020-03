Eduardo Cunha tem sintomas de coronavírus e faz o teste

Internado desde o início desta semana para fazer uma cirurgia, o ex-deputado federal Eduardo Cunha está com sintomas de coronavírus e teve que ser testado nesta quarta-feira edit

A coluna Radar, do portal Veja, revelou que Cunha, anêmico, obteve autorização da Justiça para fazer uma operação de hemorroidas. A cirurgia foi feita no Copa Star, hospital de alto padrão na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Acontece que integrantes da equipe responsável pela operação do ex-presidente da Câmara dos Deputados testaram positivo para o coronavírus. E, agora, o paciente passou a manifestar os sintomas. Os resultados são aguardados.