Eduardo Paes anuncia transporte público gratuito no domingo de eleição

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, través de decreto, anunciou que o transporte público na cidade será gratuito no próximo domingo (2), data marcada para ocorrer o pleito eleitoral, das 6hs às 20hs.

Para ter acesso ao transporte, o cidadão precisa apresentar seu título de eleitor.

"Vamos fortalecer a festa da democracia. No próximo domingo entre 6hs e 20hs o transporte por ônibus e BRT no Rio NÃO SERÁ COBRADO. Basta apresentar seu título de eleitor, embarcar e ir às urnas votar em seus candidatos. Vamos exercer nosso direito democrático", disse.

Paes age na contramão do prefeito bolsonarista de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), que irá terminar com o passe livre justamente no dia da eleição, sabotando o voto dos que não possuem acesso ao transporte para votar.

