Eduardo Paes: 'Bolsonaro sempre desprezou o Rio, Lula é único que entende nossa importância para o Brasil'

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) , publicou, nesta sexta-feira (21), um vídeo nas redes sociais defendendo que a população carioca vote no ex-presidente Lula (PT) para o segundo turno das eleições deste ano (confira abaixo).

De acordo com o prefeito, o concorrente de Lula, Jair Bolsonaro (PL), "sempre desprezou o Rio que o elegeu deputado e depois presidente". O atual chefe do Executivo, na visão de Paes, "sempre esteve ausente quando o Rio mais precisou."

"Eu tentei, no começo deste segundo turno, desafiar as pessoas a me dizer qualquer coisa que o Bolsonaro tenha feito pelo estado do Rio de Janeiro: nada, absolutamente nada. O Lula é o único nome nacional que tem clareza da dimensão e da importância do Rio para o Brasil. E ele fez muito pelo Rio como presidente, desde obras de casas pelo Minha Casa Minha Vida, até ajudar o Rio com as Forças Federais a enfrentar a criminalidade. Cadê a ajuda destas forças federais contra o crime nos últimos quatro anos no Rio? Você lembra de alguma coisa? É só discurso, só conversa", acrescentou.

Paes também afirmou concordar com Lula no pensamento de que o único caminho para o Brasil crescer de maneira responsável e justa é colocando o povo que mais precisa, o povo pobre e trabalhador, como prioridade. "Tudo que o governo Bolsonaro não fez. E eu tenho certeza que com o Lula presidente a gente volta a ter mais investimentos, mais emprego e esperança para todo o Rio, mas principalmente para o subúrbio, para a Zona Oeste, para a região metropolitana e para as nossas favelas", avaliou o prefeito.

"Como muita gente, eu tenho minhas divergências com Lula, a gente não concorda em tudo. Mas, nesse momento algo muito maior nos une, que é o desejo de reconstruir o Brasil, respeitando a democracia, fortalecendo as instituições e defendendo o Rio. Vamos todo mundo no dia 30 votar em Lula 13 para presidente do Brasil", concluiu Eduardo Paes.

