Eduardo Paes é entrave à estratégia de frente ampla em torno de Marcelo Freixo, no Rio

247 – A viagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio de Janeiro não resolveu um impasse político, que separa o prefeito Eduardo Paes do deputado Marcelo Freixo, que deixou o Psol com a intenção de disputar o governo estadual. "O petista deixou a cidade com ainda mais convicção de que será difícil colocar Paes e Freixo em um mesmo palanque no primeiro turno, ainda que publicamente os dois não descartem a possibilidade. O fato é que Paes não deseja apoiar Freixo — por isso lançou neste momento a pré-candidatura do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz", informa o jornalista Thiago Prado, em sua coluna no Globo .

"Historicamente, ambos sempre estiveram em campos opostos. Em 2012, quando se enfrentaram pela prefeitura, trocaram acusações em debates na TV — o ex-psolista acusou Paes de fazer acordo com milicianos, e ouviu em resposta que era leviano e despreparado", relembra Thiago. "Agora, o maior nome da esquerda do Rio está em busca de repaginar sua imagem de político isolado. Está entrando no PSB, sendo orientado pelo ex-marqueteiro de Sérgio Cabral, Renato Pereira, e abrindo conversas com o economista André Lara Resende. Até com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, Freixo já esteve pedindo o apoio do novo partido de Paes", aponta Thiago, que também afirma que "o prefeito resiste".

