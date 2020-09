Eduardo Paes encontrou com “homem do dinheiro” do esquema de corrupção de Witzel

247 - Em investigação sobre esquema de propina na área da saúde no governo do Rio de Janeiro de Wilson Witzel, a Polícia Federal descobriu que Eduardo Paes visitou o ex-pró-reitor da Universidade Iguaçu e empresário José Carlos de Melo.

Melo foi preso na operação que afastou Witzel e é apontado como responsável pelos pagamentos de propinas no esquema de corrupção. Segundo denúncia do Ministério Público Federal (MPF), ele seria o “homem do dinheiro do grupo”.

Ex-prefeito do Rio e candidato pelo DEM nas eleições deste ano, Paes aparece em imagens da portaria de Carlos Melo das câmeras de segurança do condomínio.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.