Eduardo Paes está com coronavírus

247 - O pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), está infectdo com a Covid-19. Paes não tem sintomas. Segundo o exame, ele está no décimo dia da doença e deve fazer um novo teste nos próximos dias.

Paes declarou: “estou ótimo, não apresento qualquer sintoma. Fiquei até surpreso com o resultado.”

A reportagem da revista Veja destaca que “por recomendação médica, Paes passará os próximos dias isolado em casa, no bairro de São Conrado, Zona Sul do Rio. A mulher e os dois filhos do ex-prefeito ainda farão o teste, mas também não apresentam qualquer sintoma do coronavírus. “Não tenho a menor ideia de onde peguei. Tenho cumprido a quarentena. Só fui ao supermercado e estive em umas duas reuniões, mas sempre usando máscara e mantendo certa distância.”

A matéria ainda acrescenta que “o político, que viajou para a China nos primeiros meses do ano, quando a epidemia começava a ganhar força naquele país, imaginava que já estivesse imune para o novo vírus.”

